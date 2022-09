Roma, Mourinho: “Helsinki squadra organizzata con bravo allenatore”

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Helsinki, matchday 2 di Europa League, in programma il 15 settembre alle 21. "Mi ha attirato l’attenzione l’allenatore dell’Helsinki. Se una squadra gioca con quell’organizzazione, con quell’idea di gioco, significa che l’allenatore è bravo. Mi piace la squadra. Naturalmente ho fatto l’analisi della partita, l’homework. Non faccio altro da quando è finita la gara con l’Empoli. È una squadra organizzata, che è anche bella da vedere in alcuni momenti della partita, con la sua costruzione di gioco. La considero una partita importante perché il Tottenham è sicuramente la squadra più forte affrontata in questa stagione. Era un’amichevole, ma contro una squadra molto forte. Abbiamo giocato contro una squadra poderosissima, senza avere problemi difensivi, abbiamo difeso come squadra. Voi a volte fate il focus su un giocatore o l’altro, date la responsabilità a giocatore A o B, per noi è diverso. Noi, con tutte le difficoltà del caso di giocare contro una grande squadra, siamo stati in controllo della situazione per novanta minuti. L’atteggiamento era molto molto forte. Per questo la considero importante. E per novanta minuti non ho visto questo atteggiamento nelle altre partite giocate”.