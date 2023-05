Roma, Mourinho: “La mia squadra merita questa finale”

La Roma festeggia la seconda finale europea consecutiva e il tecnico Josè Mourinho commenta l'impresa di Leverkusen: "Sono felice di questo obiettivo arrivato dopo una gara di grande attenzione e sacrificio. Questa è la mia squadra, questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì quando partiremo da Trigoria per andare alla partita. Sono nella storia della Roma? Non penso a quello, voglio aiutare i ragazzi a fare cose importanti, a crescere e dare gioia a romanisti che mi hanno dato tanto dal primo giorno. Con tutto quello che abbiamo accumulato in questi due anni i giocatori hanno imparato tanto, siamo arrivati qui in difficoltà estreme. Dybala, Smalling e e Wijnaldum si sono fatti male e abbiamo dovuto fare un mese senza di loro in partite importanti, non potendo fare cambi. Ci sono stati gli infortuni di Spinazzola e Celik sulle corsie laterali, Kardsorp è fuori ma la squadra trova sempre delle soluzioni sul piano umano. Per me non è soltanto un piacere, ma un onore lavorare con questi ragazzi".