Roma, Pau Lopez: “La parata sul rigore ha cambiato la dinamica. All’Olimpico sarà durissima”

Il portiere della Roma Pau Lopez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dei giallorossi contro l’Ajax:

“La parata sul rigore ha cambiato la dinamica della partita. Abbiamo fatto molto bene quello che volevamo. Abbiamo preso un gol evitabile. Siamo contenti della vittoria ma sappiamo che non è finita. Sarà durissima all’Olimpico, manca moltissimo. L’Ajax gioca molto bene, hanno creato occasioni ma nel primo tempo non molte, abbiamo fatto bene. Nel secondo hanno fatto di più ma siamo riusciti a fare un risultato molto buono per come è andata la partita”.