Roma, Pedro: “Fonseca è un grandissimo allenatore. Il campionato italiano…”

Il calciatore della Roma Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro l’Ajax. Queste le sue parole:

“Peccato per gli infortuni. Ora dobbiamo continuare a giocare bene come questa sera. Dobbiamo comunicare bene tra compagni come abbiamo fatto oggi perché credo sia importante. Fonseca è un grandissimo allenatore e una brava persona. Parliamo sempre molto di calcio, su cosa possiamo fare per migliorare e questo va bene per me e per la squadra. Il calcio italiano è diverso, il campionato è competitivo, mi ha sorpreso il livello di tutte le squadre, è competitivo come lo è in Spagna. Noi dobbiamo continuare a giocare bene e pensare a domenica che sarà importante“.