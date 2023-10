Roma-Servette, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte dei due allenatori per la gara di Europa League tra Roma e Servette, valida per la seconda giornata della competizione europea

Tutto pronto per l'inizio della sfida tra Roma e Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League . La Roma, punta alla vittoria per dare slancio ai recenti successi dopo un difficile inizio di stagione. Il Servette, arriva all'appuntamento dell'Olimpico dopo la sconfitta all'esordio contro lo Slavia Praga.

Roma-Servette, le probabili formazioni

Per la sfida dell'Olimpico contro il Servette, José Mourinho potrebbe schierare la coppia Belotti-Lukaku dal primo minuto, con Dybala inizialmente in panchina. Per il Servette invece, spazio al 4-4-2 con Guillemenot e Bedia in avanti.