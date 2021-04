Roma si illude poi viene travolta dal Manchester United (6-2)

Nel secondo tempo lo United ha travolto i giallorossi

E' pesante il ko della Roma sul terreno del Manchester United nel match di andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi sono stati battuti con il punteggio di 6-2 dopo aver condotto il match dopo il vantaggio dei Red Davils. Primo tempo complicato per la Roma che perde per infortunio tre calciatori. Mister Fonseca costretto a sostituire nei primi 37 minuti Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. In campo al loro posto Villar, Mirante e Bruno Peres. Non avendo fatto nessun cambio all'intervallo l'allenatore giallorosso è rimasto senza la possibilità di effettuare un cambio nella ripresa. Nel mezzo il vantaggio dello United con Bruno Fernandes e le due reti giallorosse con Pellegrini al 15' su rigore e Dzeko al 34'. In avvio di ripresa contropiede del Manchester che pareggia con Cavani che al 64' fa doppietta. Bruno Fernandes segna il 4-2 su un rigore molto dubbio. Pogba firma il quinto gol. A 4' dalla fine il sesto gol del giovane Greenwood. La Roma non è stato in grado di risalire la china e adesso per il match di ritorno sarà durissima.