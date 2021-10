Roma travolta in Norvegia, i laziali se la ridono: “Come a Manchester”

In casa Lazio parte lo sfottò ai danni della Roma per la sconfitta in Conference League

La vera sorpresa della serata di Conference League è il tracollo della Roma in Norvegia. I giallorossi incassano un pesante 6-1 contro il Bodo. La sconfitta non è ovviamente passata inosservata, specialmente sulla sponda biancoceleste del Tevere. Infatti, mentre gli uomini di José Mourinho naufragavano sul campo dei campioni norvegesi, la Lazio era impegnata in Europa League contro il Marsiglia. I tifosi laziali non hanno perso l'occasione per prendere in giro gli storici rivali con cori ironici: "Come Manchester", il coro che si è alzato nella curva Nord dell'Olimpico, ricordando le due celebri sconfitte della Roma all'Old Trafford.