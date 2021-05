Roma vittoria e rimpianti, lo United va in finale e sfida il Villareal

Successo amaro per i giallorossi che non vanno nella finale di Danzica

La Roma esce dalla Europa League come era prevedibile dopo il 6-2 dell'andata sul campo del Manchester United. All'Olimpico stasera i giallorossi hanno vinto 3-2 al termine di un match giocato a viso aperto e senza eccessivi tatticismi. La Roma si è scoperta nel tentativo disperato di rimontare il ko esterno e con la linea giallorossa alta a fare festa è stato Cavani autore di una doppietta. Eppure qualche rimpianto resta alla squadra di Fonseca che nel secondo tempo ha sfiorato due volte il 3-1 prima di subire il 2-2. Poi il 3-2 di Zalewski nel finaleha reso meno amara la serata. Vittoria meritata ma non regala il passaggio del turno ai capitolini.

Nell'altra semifinale l'Arsenal ha pareggiato 0-0 a Londra contro il Villareal e in virtù di 2-1 subito nel match di andata, in finale è andata la squadra spagnola. Due legni colpiti da Aubameyang per i Gunners. Per il Villareal di Unai Emery è la prima finale della storia.