Salisburgo-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per gli spareggi di Europa League.

Redazione ITASportPress

Salisburgo-Roma si gioca oggi, giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18:45 per gli spareggi di Europa League. Grande attesa per la gara dove entrambe le formazioni vogliono ben figurare.

Salisburgo-Roma, le ultime Gara tutta da decifrare quella odierna con il Salisburgo che, in casa, vorrà fare bene e si affiderà a Sesko e Okafor in attacco per far male ai giallorossi. Per quanto riguarda la Roma, Mourinho dovrebbe affidarsi a Pellegrini e Dybala dietro ad Abraham, quindi miglior undici possibile.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match di Europa League tra Salisburgo e Roma si giocherà giovedì 16 febbraio alle ore 18:45 presso la Red Bull Arena di Salisburgo.

La sfida per gli spareggi di Coppa sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite smart tv connessa a internet.

In alternativa è possibile collegarsi all'app da console di gioco come Playstation e Xbox o da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Anche Sky permette la visione dell'incontro in tv sintonizzandosi al canale Sky Sport Uno (numero 201) o su Sky Sport (numero 252).

La gara potrà essere seguita ovviamente anche in streaming con DAZN e con Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergaard, Adamu; Sesko, Okafor. All. Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho