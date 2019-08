Shock a Craiova: arbitro attaccato e ferito dai tifosi

Gli hoolingans europei tornano a colpire. Stavolta, sotto i riflettori ci finiscono i tifosi dell’Universitadea di Craiova: al termine dei supplementari della sfida di Europa League che vedevano coinvolti la squadra locale e gli ungheresi della Honved, sono stati lanciati alcuni fumogeni in campo. Poi, non contenti, i supporters hanno scagliato alcuni oggetti contundenti all’indirizzo del direttore di gara, il nordirlandese Hunter. Un accendino ha colpito il fischietto e lo ha ferito. Sono stati necessari i soccorsi per portare fuori dal terreno di gioco l’arbitro, poi soccorso e medicato.