Siviglia, Bounou e il rigore parato a Jimenez: “Lo conosco. Sapevo come avrebbe tirato…”

Un rigore sbagliato per Raul Jimenez. Una rarità dato che in carriera il calciatore messicano del Wolverhampton non ne aveva mai fallito uno con la maglia di un club. Prima o dopo, però, sarebbe dovuto accadere ed è successo in Europa League quando dagli undici metri è stato Yassine Bounou, portiere del Siviglia, a dirgli di no. Proprio l’estremo difensore ha racconta nel dopo gara, le sensazioni di quel momento ammettendo di aver avuto un vantaggio…

Bounou: “Conosco Jimenez. Ecco come ho parato il rigore…”

“Ho giocato con Raul Jimenez nell’Atlético Madrid e conoscevo il suo modo di tirare i calci di rigore”, ha ammesso a fine gara Yassine Bounou il cui intervento dagli undici metri è stato decisivo per la vittoria finale dei suoi. “È uno che aspetta molto prima di calciare, quindi ho avuto il tempo di prepararmi e indovinare la traiettoria del pallone”. Palla respinta e primo errore in carriera con la maglia di un club per il messicano il cui sbaglio ha contribuito al mancato passaggio del turno del Wolverhamtpon.

Un gol di Ocampos, infatti, ha permesso agli spagnoli di arrivare in semifinale di Europa League e a giocarsi l’ingresso nella finalissima contro il Manchester United.

