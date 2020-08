Siviglia-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Siviglia-Inter, si gioca questa sera venerdì 21 agosto 2020 la finale di Europa League tra spagnoli e nerazzurri. Fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Lopetegui contro Conte, Ocampos e Suso contro Lukaku e Lautaro Martinez. Si attende una gara scintillante e ricca di emozioni.

Siviglia-Inter, le probabili formazioni

Squadre praticamente fatte da entrambe le parti. Il Siviglia scenderà in campo con Bounou, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlo e Reguilon. In mezzo al campo l’ex Banega con Fernando e Jordan. In avanti Ocampos e Suso in sostegno di En Nesyri. L’Inter risponde con il miglio undici possibile. Handanovic tra i pali. Godin, De Vrij e Bastoni in difesa. D’Ambrosio e Ashley Young sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. In avanti, solito duo Lukaku-Lautaro Martinez.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Siviglia-Inter si disputerà, come detto, oggi venerdì 21 agosto 2020 allo Stadion Köln di Colonia. La sfida si giocherà a porte chiuse e avrà inizio alle 21.00. Nel caso in cui il match dovesse finire in parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà prima ai supplementari poi eventualmente ai calci di rigore.

La finale di Europa League che vedrà protagoniste gli spagnoli di Lopetegui e i nerazzurri di Conte potrà essere seguita in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre, su Sky Sport Football al numero 203 del satellite e su Sky Sport al numero 251 del satellite. La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8.

Come di consueto, ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in live streaming. Sarà possibile vedere Siviglia-Inter anche su dispositivi quali pc, smartphone e tablet attraverso l’utlizzo di Sky Go, oppure Now Tv registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili ed un’ulteriore opzione sarà rappresentata dal sito ufficiale di TV8.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE