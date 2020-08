Siviglia, la dedica speciale di Ocampos: “Europa League per mia nonna che mi guarda dall’alto…”

Il Siviglia trionfa in Europa League. Sesto titolo ottenuto dagli spagnoli in questa competizione. Grande vittoria contro l’Inter nella serata di ieri. Il 3-2 finale è stato frutto dell’impegno e del sacrificio di tutti gli uomini guidati da Lopetegui. Protagonista del torneo anche l’ex Milan Lucas Ocampos che ha giocato nonostante le sue condizioni fossero al limite. Parlando ai canali ufficiali del club, l’esterno offensivo ha voluto fare una dedica speciale per questa vittoria.

Ocampos: la dedica

“Valeva la pena di soffrire e giocare con il dolore che avevo. Questa settimana mi sono allenato duramente con i fisioterapisti che hanno fatto un lavoro impressionante per permettermi di giocare”, ha dichiarato Ocampos. “Mi sono goduto questa finale con il Siviglia. Abbiamo giocato contro una squadra storica, una delle più forti che abbia mai affrontato. A chi dedico questo successo? La vittoria la dedico sicuramente alla mia famiglia ma soprattutto a mia nonna che mi guarda da lassù”.

Anche sui social il giocatore ha condiviso la festa negli spogliatoi con i compagni. Grande festa per il Siviglia!