Siviglia, Lamela sfida la Juventus: “Per vincere bisogna battere i più forti”

Dopo la vittoria schiacciante del Siviglia nei confronti del Manchester United, Erik Lamela si è espresso sulla Juventus prossima avversaria di Europa League che ha eliminato lo Sporting , approdando in semifinale. "Ora ci tocca affrontare la Juve, ma per essere campioni dobbiamo battere tutte le più forti e i bianconeri sono tra quelle. Con unità, spirito di gruppo e fede affronteremo questa semifinale".

Insomma, pochi dubbi da parte di Erik Lamela il quale sembra convinto delle possibilità di arrivare in finale. Certo, sia per la Juventus che per il Siviglia non si tratterà di una partita semplice e sarà il campo a definire il verdetto. Il doppio appuntamento andrà in scena l'11 e il 18 maggio, prima a Torino poi a Siviglia.