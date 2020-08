Siviglia, Lopetegui: “Che gruppo, siamo stati concreti. Adesso recuperiamo le energie”

Il mister degli spagnoli analizza la gara vinta 2-1 contro il Manchester United.

LE PAROLE DI LOPETEGUI

“Abbiamo concretizzato le occasioni avute, bravi i ragazzi nel farlo. Ci siamo difesi e abbiamo attaccato nel modo giusto. Siamo un grande gruppo e vogliamo dedicare questo trionfo a tutti i tifosi. Abbiamo una grande mentalità, ora ci attende la finale e sarà una gara ancora più difficile. Il Manchester ha fatto una buona gara, hanno provato a colpire in contropiede e per diversi momenti ha regnato l’equilibrio. Il nostro secondo gol è stato fortuito, poi siamo stati lucidi nel conservare il vantaggio. La nostra intenzione era quella di raggiungere la finale, ce l’abbiamo fatta. Ora sarà importante ricaricare la barra dell’energia e prepararci per la finale”. Queste le dichiarazioni di Lopetegui a Sky Sport nel post partita.