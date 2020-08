Siviglia, Lopetegui: “Inter squadra completa, i dettagli faranno la differenza”

Mancano ventiquattr’ore alla sfida tra Inter e Siviglia. Un match importantissimo perché assegnerà l’Europa League 2019/20. Gli spagnoli sono alla loro sesta finale in questa manifestazione, di cui sono il club più titolato con i cinque successi inanellati dal 2005 a oggi. Il tecnico Julen Lopetegui esprime le sue impressioni nel corso della conferenza stampa: “L’Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. Come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l’affronteremo come abbiamo sempre fatto: puntando sui nostri punti di forza e superando le difficoltà. Siamo una squadra unita, che sa leggere la partita. Dovremo essere riconoscibili e dare la nostra versione migliore, è quello di cui avremo bisogno. Dobbiamo lavorare duramente per vedere dove possiamo arrivare”.

Lopetegui sembra avere anche le idee chiare su quali saranno le chiavi del match: “Servono umiltà e rispetto contro tutte le squadre, altrimenti faremmo un grande errore. Ogni dettaglio, in una finale, sarà importante: credo che non ci saranno grandi differenze rispetto ad altre partite. Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull’attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco. Dovremo affrontare le difficoltà che l’Inter ci metterà davanti, è una squadra fortissima, con tanti giocatori di livello mondiale e un allenatore di livello straordinario. Ci muove la voglia di fare una grande partita, dovremo concentrarci su questo. Poi vedremo cosa succederà, ma siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare”.