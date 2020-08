Siviglia-Manchester United, dove vederla in tv e in diretta streaming

Stasera semifinale di Europa League. La sfida è Siviglia-Manchester United in programma alle ore 21 al RheinEnergiestadion di Colonia. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Football, Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo. Un’altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti.

Probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Suso, Ocampos, En-Nesyri. ALL.: Lopetegui. A disp: Vaclik, Diaz, Escudero, Rodriguez, Perez, Torres, Mena, Vasquez, Lara, Munir, de Jong.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial. ALL.: Solskjaer. A disp: De Gea, Fosu-Mesah, Bailly, Mata, McTominay, Chong, Pereira, Ighalo, Lingard.

ARBITRO: Brych (Germania).