Smalling lascia la Roma, Fonseca seccato: “Era importante per noi…”

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Certamente il Manchester United non si è dimostrato particolarmente amichevole nei confronti della Roma. Infatti i Red Devils hanno deciso di non estendere il prestito di Chris Smalling per le prossime settimane, in cui il centrale difensivo inglese avrebbe potuto aiutare i giallorossi nella campagna di Europa League. Una doccia fredda per la squadra capitolina.

SECCATO

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Paulo Fonseca ha spiegato il suo punto di vista su questa questione delicata: “Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione che apparteneva a Smalling, Ibanez prima dell’infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui”.