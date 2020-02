Sorpresa Ludogorets: offerto passaggio a scolaresca bulgara da Milano

Nonostante l’allarme coronavirus, il match tra Inter e Ludogorets, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, si svolgerà regolarmente. E lo svolgimento dell’incontro diventa anche un assist sorprendente. Infatti, come riportato da nova.bg, il primo ministro Boyko Borisov avrebbe annunciato che la squadra di Razgrad si sarebbe offerta di garantire un passaggio in charter a una scolaresca di Kavarna con l’obiettivo di evitare ai ragazzi il rischio legato all’emergenza coronavirus. Un bel gesto per aiutare gli studenti a rientrare senza problemi in patria.