Sorteggio Europa League: Roma col Cluj, Napoli pesca Real Sociedad. Milan con il Celtic

Roma, Napoli e Milan scoprono finalmente i loro destino europeo. L’esito del Sorteggio Europa League ha visto delinearsi il cammino delle tre italiane. L’urna ha decretato quali saranno le prossime avversario di giallorossi, azzurri e rossoneri, quest’ultimi, ricordiamo, arrivati alla fase a gironi dopo tre turni preliminari.

Prima del sorteggio, le 48 squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.Sulla base delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, i club di Russia e Ucraina non devono essere sorteggiati nello stesso gruppo.

Sorteggio Europa League: i gironi

Gruppo A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Gruppo B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

Gruppo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Apoel, Nizza

Gruppo D. Benfica, Standard Liegi, Glasgow Rangers, Lech Poznan

Gruppo E: PSV, Paok FC, Granada, Omonoia,

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Gruppo G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

Gruppo H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

Gruppo I: Villarreal, Qarabag, Maccabi, Slvasspor

Gruppo J: Tottenham, Ludogorets, Lask, Royal Antwerp

Gruppo K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsburg

Gruppo L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Liberec