Sorteggio Europa League: Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Milan

Tutti contro tutti in Europa League. Alle 13.00, a Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha visto le squadre qualificate venire accoppiate per il proseguimento nel torneo. Dopo i sedicesimi di finale, solo Milan e Roma sono rimaste, tra le squadre italiane, ancora in corsa. Vediamo tutti gli accoppiamenti.

Sorteggio Europa League: gli accoppiamenti

Queste le squadre qualificate: Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR) Granada (ESP), Manchester United (ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP) e Young Boys (SUI).

Questi gli accoppiamenti:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos -Arsenal

GNK Dinamo-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde