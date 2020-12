Sparta Praga-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sparta Praga-Milan si gioca questa sera giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21.00 per l’ultima gara del girone d’Europa League. Rossoneri già sicuri della qualificazione ma con la speranza di ottenere l primo posto. Servirà una vittoria e contemporaneamente uno stop del Lille, al momento in testa al gruppo.

Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni

Padroni di casa che vogliono fare bella figura e si schiereranno con Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci. Milan che farà tournover in vista anche della gara di campionato. Questo il possibile undici scelto da Pioli: Tatarusanu; Dalot, Duarte, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Sparta Praga e Milan si giocherà come detto oggi giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21. Il match è in programma allo Stadion Letná di Praga. Il tedesco Daniel Siebert sarà l’arbitro della partita. La gara d’Europa League sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Non è prevista la trasmissione in chiaro.

La diretta streaming del match tra Sparta Praga e Milan sarà disponibile per gli abbonati Sky, su Sky Go: basterà scaricare l’app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In alternativa c’è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.