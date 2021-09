Spartak, Carrera: “Napoli, le partite non si vincono sulla carta ma sul campo”

Il punto di vista dell'ex allenatore del club russo

L'ex allenatore dello Spartak Massimo Carrera ha commentato la vittoria in trasferta dei biancorossi sul terreno del Napoli nel match del 2° turno della fase a gironi di Europa League. “Ho visto solo il secondo tempo in tv e ho visto un grande Spartak. Certo, il Napoli era il favorito in questa partita visto l'inizio della stagione, ma nel calcio le partite si vincono sul campo, non sulla carta. E lo Spartak lo ha dimostrato!" - ha detto Carrera in un'intervista al corrispondente di Sport24.ru.