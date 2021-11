Spartak, Rui Vitoria: “Spalletti ha mentito sulla mancata stretta di mano”

Botta e risposta tra i tecnici di Napoli e Spartak

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non ha saluta l'allenatore portoghese dello Spartak al termine della partita e poi ha spiegato perchè: "Non mi ha salutato all'inizio, si saluta in quel momento e non alla fine quando s'è vinto. Mi ha detto che non c'ero perché mi stavo mettendo le scarpe". Ma non è tardata ad arrivare la replica di Rui Vitoria: "Spalletti ha torto, ha mentito: prima della partita sono andato nella panchina del Napoli a salutare, ma Luciano non c'era. Poi è iniziato il match, e io sono andato a via -riporta Sport24.ru-. Ho sempre avuto un buon atteggiamento e stringo sempre la mano all'allenatore. Spalletti quindi se dice che non sono venuto alla loro panchina, si sbaglia".