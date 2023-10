Sporting-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo aver battuto rispettivamente Sturm Graz e Rakow, Sporting Lisbona e Atalanta si ritrovano per un duello che potrebbe regalare a una delle due squadre il primato in solitaria nel proprio girone di Europa League. Per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, si tratta dunque di una grande occasione dopo i buoni spunti offerti in questo inizio di stagione tra Serie A e Europa League. La sfida, è in programma allo stadio José Alvalade di Lisbona per le ore 18.45.