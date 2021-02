Stella Rossa, Stankovic: “Non abbiamo mai mollato. C’è ancora speranza”

Lo Stella Rossa fa l’impresa: fermato il Milan per 2-2 a Belgrado, pareggiando proprio in extremis. A sorridere per il pari c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Dejan Stankovic. L’ex Lazio e Inter guida la formazione serba dalla panchina e con ottimi risultati.

LE PAROLE DI STANKOVIC

Stankovic commenta il risultato della sua squadra al termine del match: “Sono molto contento per i ragazzi, si sono sacrificati, hanno lottato. Sono contento per loro, molto contento”. Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, commenta il 2-2 conquistato all’ultimo contro il Milan: “Avevamo le nostre chance, sapevamo subire la forza del Milan che è una grande squadra. Si vedeva nella transizione offensiva, ma ci siamo fatti vedere e non abbiamo mollato neanche dopo l’espulsione di Rodic. Abbiamo cercato il gol, è arrivato. La speranza c’è. Penso sia stato merito nostro, perché uscire alto, fare pressing alto, lasciare uno contro uno dietro non è da tutti. Il Milan è micidiale, cambia fascia e va in porta. Non abbiamo mollato, questa è la nostra identità. Sono contento per i miei ragazzi. Tifosi? Io ho avuto l’onore e il piacere di giocare qui col Marakana pieno. Mi creda, fa la differenza. Peccato, speriamo prima possibile di tornare alla normalità”.