Stella Rossa, Stankovic sfida il Milan: “Abbiamo una chance. E che bello tornare a San Siro”

Dejan Stankovic torna in uno stadio a lui familiare. L’ex centrocampista serbo, ora tecnico, guiderà la Stella Rossa nella difficile sfida contro il Milan nel ritorno dei sedicesimi di finale. Un match che sa tanto di derby per lui, vecchia conoscenza dei tifosi dell’Inter. Proprio con i nerazzurri, Stankovic ha conquistato cinque scudetti, tre Coppe Italia e soprattutto la Champions League.

SFIDA

Stankovic ha commentato l’avvicinamento a un match così importante: “È una bella sensazione tornare nello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l’opportunità di guidare lo Stella Rossa in una partita come questa. Domani non sarà facile per nessuna squadra. Non ci arrenderemo. Crediamo in noi stessi e questa è un’opportunità per tutti noi, per me e per il mio team, di metterci in mostra. Sono sicuro che ci faremo valere”. Si ripartirà dal 2-2 di Belgrado.