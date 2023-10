Sturm Graz-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella serata di giovedì 26 ottobre, l'Atalanta sarà ospite dello Sturm Graz per la partita valida per la fase a gironi di Europa League. Dopo il recente successo in campionato contro il Genoa (2-0 il finale), la squadra di Gian Piero Gasperini è alla ricerca della giusta continuità anche in campo europeo. Fischio d'inizio alle ore 18:45 per la gara tra Sturm Graz e Atalanta, valida per la terza giornata di Europa League.