Super Di Maria stende il Nantes e porta la Juve agli ottavi

Con un grande avvio di gara la Juventus ha vinto nettamente il match contro il Nantes e si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 a Torino, la squadra di Allegri vince 3-0. Di Maria protagonista assoluto: suo il meraviglioso gol del vantaggio al 5'. Il Fideo si ripete procurandosi un rigore (rosso diretto a Pallois) e trasformandolo. Palo di Kostic. Nella ripresa l'argentino firma di testa la tripletta. Il sorteggio è in diretta venerdì alle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sarà visibile live anche sulla pagina YouTube di Sky Sport.