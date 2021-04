Ten Hag apre alla Serie A: “Italia splendida, mi piace il suo modo di vivere il calcio”

Si avvicina il momento della verità per Ajax e Roma. Gli olandesi sfidano i giallorossi in un match equilibrato per inseguire la semifinale di Europa League. Un traguardo importante, dato che rappresenterebbe la seconda semifinale europea dopo quella di Champions League del 2018/19. Tra i lanceri non manca la fiducia, come ha confermato il tecnico Erik Ten Hag in conferenza stampa: “Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta ed è migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi. Ma contro la Roma sarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un risultato positivo. Fonseca è un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questa cosa mi piace molto. Così come mi piace il suo modo di vedere il calcio e la voglia che ha di far divertire il pubblico”.

SVOLTA

Ten Hag ha anche aperto all’ipotesi di un suo futuro in Italia: “Mi piace molto l’Italia, mi piace la cultura e mi piace la gente. Mi piace questo Paese e amo il modo in cui si vive il calcio. È una nazione splendida. Quest’anno abbiamo giocato due volte contro l’Atalanta. A Bergamo abbiamo pareggiato 2-2, mentre al ritorno loro hanno giocato un calcio all’italiana. Poi due anni fa abbiamo eliminato la Juventus: firmerei per ottenere lo stesso risultato con la Roma”.