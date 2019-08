Torino show: Debrecen spazzato via 4-1, granata avanti

Il Torino cala il poker nel ritorno del secondo turno di preliminari per l’accesso all’Europa League. Troppo superiori i granata rispetto al Debrecen. Dopo il 3-0 tra le mura amiche, la squadra di Walter Mazzarri si è imposta anche nella gara in casa della formazione ungherese. Il divario tecnico tra le due squadre è avvertibile già nella prima frazione di gioco, quando tra il 25′ ed il 33′ Zaza ed Izzo portano in vantaggio i torinesi. Con la qualificazione in tasca, il Toro si rilassa ed incassa il gol di Garba all’inizio della ripresa. Ma la reazione del Debrecen è un fuoco di paglia. Infatti Belotti allunga nuovamente con la sua rete su rigore. In pieno recupero arriva il poker siglato da Millico. La corsa del Torino ai gironi di Europa League continua.