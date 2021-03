Tottenham eliminato da Europa League, Lloris duro: “Una vergogna. Non so se siamo squadra…”

Da una parte l’impresa della Dinamo Zagabria, dall’altra l’incredibile prestazione senza scusanti del Tottenham. Spurs fuori dall’Europa League dopo aver subito il 3-0 dai croati che concretizza una rimonsta impossibile considerando anche il 2-0 degli inglesi all’andata. Protagonista Orsic autore di ben tre reti ma anche l’inspiegabile blackout della squadra di Mourinho che neppure il capitano Hugo Lloris sa spiegarsi.

Lloris sbotta: “Una vergogna”

Intervenuto ai microfoni di BT Sport al termine della gara di Europa League e la conseguente eliminazione dal torneo, Lloris ha commentato duramente: “È una vergogna. Spero che tutti nello spogliatoio si prendano le proprie responsabilità. Che altro volete che dica? Non penso sia il momento di parlare di altro, neppure della gara di domenica”, ha affermato il portiere.

“Il sapore della sconfitta è tremendo e ne siamo tutti responsabili. Penso che dobbiamo essere più forti mentalmente, più competitivi. Non si è sentito oggi in partita, e quando non sei pronto a questo livello lo paghi. Se non rispetti il tuo avversario arriva una punizione ed è quello che è successo. Penso che loro abbiano grandi meriti, ci hanno creduto. Ma la colpa è nostra: su tutti noi”.

E ancora: “Il perché di questa prova? Non abbiamo giocato abbastanza bene. Un conto è dire che siamo ambiziosi, un altro dimostrarlo ogni volta in campo. Comportarsi da squadra è la cosa più difficile, se lo fai solo quando sei titolare prima o poi lo paghi. E stasera è una conseguenza di questo. Abbiamo avuto buoni momenti in passato, perché sapevamo di essere una squadra. Ma ad oggi, onestamente, non lo so, non sarei così sicuro di questo“.