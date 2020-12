Tottenham, Mourinho si scopre: “In Europa League siamo tra i cavalli favoriti, ma le squadre che arrivano dalla Champions…”

Dopo il grande avvio di Premier League, Josè Mourinho e il suo Tottenham si apprestano a tornare in campo in Europa League. L’avversario di turno, domani alle 18:55, sarà il Lask Linz e Mourinho ha parlato nella conferenza stampa di vigilia: “In Europa League a questo punto analizzando le squadre in competizione possiamo dire che siamo uno dei cavalli più importanti, dobbiamo ammetterlo” – dichiara lo Special One.

“Una squadra inglese in Europa League è certamente importante, ma altri club forti entreranno nella competizione (quelli in arrivo dalla Champions League), cosa che non ho mai accettato, ma è così. Sicuramente otto club che non sono riusciti a proseguire il loro cammino Champions League, invece di tornare a casa, vengono in Europa League e cambieranno la dinamica della competizione” – ha spiegato Mourinho in conferenza.