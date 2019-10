Van Gaal segue lo United, Owen: “Sembra di vedere una sua squadra…”

Il passato ogni tanto ritorna. A volte si siede persino sugli spalti di uno stadio. E’ il caso di Louis Van Gaal, avvistato sulle tribune dello stadio di Alkmaar durante la sfida tra i padroni di casa dell’AZ ed il Manchester United. Il tecnico olandese ha allenato i Red Devils tra il 2014 ed il 2016 vincendo una FA Cup, ma senza mai incantare particolarmente. Un altro ex Red Devils, Michael Owen, non gli ha risparmiato una frecciata velenosa: “Penso che il Manchester United sia quello che è in questo momento. Possiamo sederci ad un tavolo e dire che è stato deludente ma non credo lo sia. Louis van Gaal è stato visto in tribuna e mi ricorda una delle sue squadre. Carichi di possesso ma senza taglienti”. Insomma, non proprio un elogio da parte dell’ex stella inglese.