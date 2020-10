Young Boys-Roma diretta e streaming Europa League, dove vedere il match oggi

Young Boys-Roma si gioca questa sera giovedì 22 ottobre per il primo match del girone A di Europa League. I giallorossi in casa degli svizzeri per provare a fare i primi tre punti del raggruppamento. Per farlo ci saranno diversi cambi nell’undici titolare di Fonseca.

Young Boys-Roma, le probabili formazioni

Padroni di casa che scenderanno con un classico 4-4-2 composta da Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. La Roma, invece, compierà alcuni cambi rispetto alla squadra vista in campionato. Pau Lopez in porta e non Mirante. Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola in difesa; Cristante, Villar in mediana. Carles Pérez, Pellegrini e Pedro in sostegno di Borja Mayoral. Riposo, almeno all’inizio, per Dzeko.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola; Cristante, Villar; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida di Europa League Young Boys-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport al numero 253 del satellite. Per quanto riguarda la telecronaca della gara, questa verrà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Chi volesse potrà seguire Young Boys-Roma anche in diretta streaming mediante Sky Go avrà la possibilità di farlo anche su dispositivi mobili quali pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS.

La gara di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.