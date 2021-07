Acerbi e il quiz sull’Inghilterra: le sa (quasi) tutte ma sbaglia l’ora del tè

Simpatico filmato social per il difensore della Nazionale

Sale l'attesa per la finale degli Europei che vedrà protagoniste Inghilterra e Italia. E quale modo migliore per stemperare l'agitazione per la gara se non un bel quiz sui propri rivali? Non solo calcio, ma anche cultura generale e curiosità tra le domande poste a Francesco Acerbi che si è divertito a rispondere nel corso dell'iniziativa della Nazionale azzurra.