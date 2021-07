Alberto Rimedio: “Amarezza per mancata telecronaca. Auguro a Bizzotto e Katia Serra di…”

Il giornalista e telecronista RAI ha dovuto rinunciare alla finale di Euro 2020 a causa della positività al Covid

La telecronaca della vita sfumata sul più bello. Tanta sfortuna per Alberto Rimedio , giornalista Rai e telecronista della Nazionale da 7 anni, che dovrà rinunciare al racconto della finale contro l'Inghilterra a causa della positività al Covid. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il volto noto della tv sportiva ha raccontato le sue emozioni e la sua amarezza per quanto sta vivendo.

SORPRESA - "Come sto? Sto meglio. Ho avuto dei sintomi, ma molto lievi, direi che sono quasi asintomatico. La notte più bella? Speravo di poter rispondere la finale con l’Inghilterra e invece sono positivo e la partita sarò costretto a seguirla in televisione. La beffa è che in albergo non c’è la Rai e dovrò vederla sulla BBC", ha detto Alberto Rimedio. "Sono rimasto sorpreso dalla positività perché sono vaccinato e ovviamente c'è amarezza perché ho seguito la Nazionale durante i 33 risultati utili di fila e la lascio proprio adesso. Cosa mi consola? I tantissimi messaggi di solidarietà, anche da sconosciuti. La conferma che la Rai è sempre la Rai".