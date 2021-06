Amichevoli, Germania ne fa 7 alla Lettonia

Tedeschi in grande spolvero in vista del debutto agli Europei

Ultima partita amichevole prima degli Europei della Germania che ha battuto la Lettonia per 7-1. In gol Robin Gosens, Ilkay Gundogan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner e Leroy Sane, e autogol di Robert Ozols. Il portiere tedesco Manuel Neuer, che ha giocato la sua 100esima partita con la nazionale tedesca, ha subito il gol al 75esimo minuto dal calciatore lettone Savelyev. Nelle altre partite della serata, l'Ucraina ha battuto il Cipro 4-0, Andorra e Gibilterra non hanno segnato gog, le Isole Faroe hanno sconfitto il Liechtenstein 5-1.