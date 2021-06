Amichevoli, Lukaku esalta il Belgio, bene l’Olanda e l’Inghilterra

Ultime amichevoli per le nazionali impegnate agli Europei

Si sono disputate diverse amichevoli stasera con le nazionali impegnate tra qualche giorno agli Europei. Pareggio senza gol tra l'Austria e la Slovacchia. Skriniar in campo per tutti i 90 minuti, impegnato a difendere i numerosi attacchi dei padroni di casa ma anche la Slovacchia ha avuto le sue occasioni. A propositi di interisti, vittoria della Nazionale belga, trascinata dal solito Romelu Lukaku. È l'attaccante nerazzurro a firmare il gol-partita in chiusura di primo tempo, mettendo in rete una palla vagante al limite dell'area piccola e trafiggendo il portiere Livakovic. Chiudono con una vittoria il proprio percorso pre-Europei anche gli Oranje, convincenti nel tris rifilato alla Georgia. Gara subito in discesa grazie al rigore trasformato da Depay, poi nel secondo tempo le reti di Weghorst e Gravenberch, quest'ultimo uno dei talenti da tenere d'occhio. 90 minuti in campo per De Vrij: la sua Olanda se la vedrà con Ucraina, Austria e Macedonia del Nord a Euro 2020. Vittoria di misura, la sesta consecutiva, per la Nazionale dei Tre Leoni. Coinvolta agli Europei nel gruppo insieme a Croazia, Scozia e Repubblica Ceca, la selezione di Southgate ha adottato un ampio turnover, ma il talento di Rashford è bastato per battere i rumeni. Il giocatore dello United ha segnato il gol-partita su calcio di rigore, mentre poco più tardi Henderson ha fallito un altro penalty. Un po' di Italia protagonista anche nel successo della Nazionale di Hjulmand. Il capitano Kjaer oltre a Eriksen e Stryger Larsen tra i titolari, Maehle e Cornelius dalla panchina. Proprio l'attaccante del Parma, appena entrato, ha firmato la rete del raddoppio. A sbloccare l'incontro invece è stato Braithwaite, per un successo che dà fiducia in vista dell'inizio degli Europei, dove i danesi saranno impegnati nel girone con Finlandia, Belgio e Russia.