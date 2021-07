Atzori racconta il debutto di Di Lorenzo alla Reggina: “Aveva dote innata”

Il tecnico del Floriana fece debuttare il numero 23 dell'Italia a Reggio Calabria

Il tecnico Gianluca Atzori sulla panchina della Reggina nel 2010-11 fece esordire in B due difensori dell'Italia di Mancini: Di Lorenzo e Acerbi. Il numero 23 dell'Italia tenuto a battesimo per tre stagioni. L'attuale allenatore del Floriana lo ricorda così alla Gazzetta dello Sport: «Era uno dei miei preferiti. Un ragazzo con delle gambe spaventosa, ovunque lo schieravi faceva bene. Ma aveva un’altra grande capacità: sapeva crescere calcisticamente, a vista d’occhio».

«Tanto. Nessuno poteva pensare che arrivasse a questo livello, ma io quando lo allenavo da ragazzino ci avrei messo la firma che sarebbe arrivato in Serie A. Gli ho visto fare progressi enormi, aveva una dote innata: vedeva i grandi in campo e poi voleva fare le stesse cose, non si allenava solo perché doveva ma lo faceva per migliorarsi. Una testa, insomma, pari al talento che aveva nelle gambe. Ecco perché è un vincente, e perché poi gente come Ancelotti o Gattuso è migliorato ancora di più».