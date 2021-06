Austria, il ct Foda: “Partita difficile, ma l’Italia prima o poi perderà”

Il ct dell’Austria Foda ha parlato dell’ottavo di finale contro l’Italia di Mancini, in programma sabato

Da adesso, i sogni si fanno ancora più grandi. Sabato sera, alle 21, l’Italia affronterà l’Austria negli ottavi di finale di Euro2020, per continuare un cammino fin qui galvanizzante ed impeccabile, fatto di tre vittorie su tre e zero gol presi. Franco Foda, ct dell’Austria, ha parlato al quotidiano Kleine Zeitung per presentare la partita: "Per me non ha senso giocare a Londra. La salute viene prima di tutto. Ma guardando le regole per entrare, vista la variante del virus in Inghilterra, sarebbe pazzesco se i nostri fan non potessero esserci. Spero che la Uefa cambi qualcosa, sarebbe un peccato in caso contrario. Sarebbe fantastico se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere assieme a noi questo momento speciale".