Bale ci ripensa, scappa da intervista poi annuncia: “Giocherò nel Galles fino al ritiro”

Il gallese aveva stupito tutti saltando alcune interviste ma poi ha rilasciato qualche parola sul suo futuro

Un comportamento che ha lasciato tutti stupiti e che ha visto, però, lo stesso Bale ripensaci poco dopo. Come riportato da Sky Sports, infatti, il campione gallese ha rilasciato a seguito di quel gesto un'intervista a S4C dove, comunque, non ha sciolto le riserve legate al suo futuro: "La gente fa domande stupide a volte. Io voglio continuare a giocare e ovviamente amo giocare col Galles". E ancora: "Giocherò col Galles fino al giorno del mio ritiro. Abbiamo appena iniziato le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo e dobbiamo portare questa esperienza in quella competizione. Sento che abbiamo un ottimo modo di giocare e dobbiamo mantenere alta la fiducia, continuare a giocare a calcio e penso che possiamo qualificarci per la prossima Coppa del Mondo".