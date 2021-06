Barcellona, infortunio Dembélé: 20 mila euro al giorno dalla Fifa fino al suo rientro

Il calciatore del Barcellona tornerà in campo tra 4 mesi

Il Barcellona riceverà un risarcimento di circa 400 mila euro dalla FIFA per l'infortunio occorso all'ala Ousmane Dembélé. Il 24enne si è infortunato con la nazionale francese durante il secondo tempo del match con l'Ungheria riportando una lussazione al tendine del ginocchio destro. Il Barcellona ha già annunciato che Ousmane Dembélé avrà bisogno di un intervento chirurgico. Il club catalano non ha specificato le tempistiche approssimative del recupero del giocatore, ma i media scrivono che tornerà in campo a ottobre. Secondo il Mundo Deportivo, il programma di protezione della FIFA risarcirà il Barcellona per la perdita temporanea di un calciatore. I catalani riceveranno oltre 20mila euro al giorno, a patto che il giocatore sia inabile per più di 24 giorni.