Bazzani: “Italia non favorita contro Belgio. Questo può essere un aiuto”

L'ex attaccante ha detto la sua sulla sfida degli Azzurri

ITALIA E LE ALTRE - "Chi meglio dal punto di vista del gioco e dei talenti? Faccio fatica a sceglierne una come favorita. E' stato un Europeo piuttosto equilibrato, con le big che hanno anche sorpreso in negativo. Anche la Spagna, che sembrava sottotono mi è piaciuta molto la sua reazione. Ha dimostrato carattere, dove difettava. L'Italia ha un gruppo importante ma è andata in difficoltà appena il livello si è alzato. Non mi meraviglierebbero delle sorprese. Dopo che è uscita la Francia, che era nettamente favorita, ora c'è spazio per tutti per crederci". Sull'Italia: "Immobile? E' un giocatore importante per questa Nazionale, è il finalizzatore e ti crea spazi. Se la gente pensa di vedere l'Immobile della Lazio sbaglia, perché il sistema di gioco della Nazionale è diverso". Sulla gara contro il Belgio: "L'Italia non parte favorita. Abbiamo acquistato punti di credibilità ma partiamo dietro. Possiamo partire da outsider e può esserci d'aiuto. L'Italia come collettivo ha qualcosa in più".