Belgio, CT Martinez: “De Bruyne problema alla caviglia. Hazard al muscolo…”

Il commissario tecnico sulle condizioni degli infortunati in vista della gara contro l'Italia

C'è grande ansia in casa Belgio dopo la conquista dei quarti di finale di Euro 2020. Il successo contro il Portogallo per 1-0 porta con sé anche alcuni infortunati, non di poco conto. I Diavoli Rossi hanno dovuto fare a meno di Kevin De Bruyne nella seconda parte di gara e, sul finire del match, hanno dovuto fare i conti anche con l'ennesimo problema fisico a Eden Hazard . Due situazioni che preoccupano il CT Roberto Martinez in vista della gara contro l'Italia di venerdì prossimo.

CONDIZIONI - "È presto per dire come stanno. Con Kevin è la caviglia, per Eden è il muscolo", ha esordito Roberto Martinez. "Dobbiamo aspettare 48 ore per una diagnosi più accurata". Sulla partita, il tecnico ha poi aggiunto: "Sono stato molto contento della nostra prestazione nel primo tempo. Abbiamo segnato un gol molto bello. Dopo la pausa abbiamo giocato molto bene nelle prime fasi. Non abbiamo tenuto abbastanza il passo nell'ultima mezz'ora. Avremmo potuto segnare il secondo gol. Ma abbiamo vinto. Abbiamo dimostrato che possiamo soffrire. La soddisfazione è grandissima".