Belgio, Mertens: “L’Italia mi ha sorpreso ma noi abbiamo un forte attacco”

L'attaccante del Napoli che da 8 anni gioca in Italia sa come battere gli azzurri

Dries Mertens attaccante del Belgio, conosce tutti i calciatori dell'Italia e ha condiviso un suo pensiero prima della sfida di Monaco di Baviera di venerdì: "L'Italia gioca molto bene a calcio", ha detto Mertens. “Li conosco quasi tutti ora che gioco in Italia da otto anni. Nessuno si aspettava che giocassero così bene ed è stata una sorpresa anche per me. Hanno già giocato il miglior calcio, almeno nelle prime tre partite a Roma e giustamente adesso vengono dati per favoriti in questi Europei. Sono in buona forma, subiscono pochi gol. È una squadra che sa molto bene quello che sta facendo. Il Belgio è forte ma ha più classe individuale. Abbiamo le qualità per fare la differenza in attacco. Voglio vincere questo Europeo e farò di tutto per aiutare la squadra venerdì".