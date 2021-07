Bernardeschi esalta Mancini: “Unico ‘folle’ a pensare alla finale 3 anni fa”

L'esterno azzurro sul mister della Nazionale

Ha tirato, e segnato splendidamente, uno dei calci di rigore decisivi per l'approdo alla finale. Federico Bernardeschi fa festa dopo la vittoria dell' Italia contro la Spagna e sogna, adesso, lo step conclusivo più bello. Intervistato da Sky Sport, l'esterno della Juventus ha parlato del momento degli Azzurri elogiando in modo particolare il CT Roberto Mancini e il suo lavoro.

UNICO - "Sono tanto contento. In semifinale contro una grande squadra è per forza complicato, una grandissima nazionale che negli ultimi anni ha dimostrato quanto è forte. Arrivarci però e vincerla è stato qualcosa di eccezionale, ce lo meritiamo", ha detto Bernardeschi sul successo sulla Spagna. "Io penso che ci sia stato solo un folle tre anni fa a dire che potevamo arrivare a questo punto ed è mister Mancini. Ci ha sempre creduto, ha sempre portato entusiasmo a tutti quanti. Quando dice che siamo 26 titolari è la verità perchè siamo un gruppo meraviglioso e questo credo sia il frutto del lavoro di tutti e davvero arrivare a questo punto davanti alla gente finalmente dopo il periodo di sofferenza che abbiamo passato è qualcosa di straordinario. Sappiamo che arrivare in finale non è da tutti però c'è ancora un ultimo step da fare, intanto stasera ci godiamo la festa".