Bierhoff: “Flick e Löw assieme? Nessun malumore”

Olivier Bierhoff ha presentato la super sfida tra Francia e Germania

Olivier Bierhoff, direttore delle nazionali tedesche, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla presenza di Hans Flick (prossimo ct della Germania) appena dietro – poco più di un metro – a Joachim Löw, attuale commissario tecnico: “Può essere una cosa un po’ particolare, ma per lui non c’è nessun problema. Si conoscono da anni, hanno vinto insieme il Mondiale. Non c’è nessun malumore, per me è molto importante che il nuovo allenatore venga allo stadio. Sono contento di vederli vicini”.