Bonucci avverte: “Rispettiamo l’Austria, ma dobbiamo fare il nostro gioco”

Leonardo Bonucci esprime il suo punto di vista sulla gara di domani contro l'Austria

Meno di ventiquattr'ore e sarà Italia-Austria. L'ottavo di finale, sulla carta, sembra favorevole agli azzurri, ma guai ad abbassare la guardia. Ne sa qualcosa Leonardo Bonucci. Il difensore di proprietà della Juventus è intervenuto in conferenza stampa: "E' una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C'è un bel clima. Rispettiamo l'Austria, i suoi giocatori. Hanno capacità e freschezza per fare una grande partita. Siamo pronti per fare il nostro calcio. Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini lo dimostra che è giusta. Da parte nostra c'è la voglia di continuare così: l'elemento fondamentale è il gruppo: l'uno più uno che non fa una somma ma uno più grande. Servirà massima attenzione. Giusto rispettare l'Austria ma dobbiamo fare il nostro gioco. Ho sempre detto che ci sono partite dove c'è da essere brutti e cattivi. Lo abbiamo fatto dove c'era da difendere il risultato, dove ci siamo abbassati come reparti, dove abbiamo fatto la guerra davanti all'aerea. Dovremo essere bravi a leggere i momenti".