Bonucci: “Favoritismi per l’Inghilterra? Chiacchiere, noi…”

Bonucci, difensore della Nazionale, ha parlato in vista della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra

Redazione ITASportPress

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano parlando della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra, in programma domenica 11 luglio: "La possibile vittoria di domenica è importante per tutto il calcio italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per cosa significherebbe la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Darebbe molta fiducia agli italiani".

INGHILTERRA FAVORTIA? - "Noi dobbiamo restare concentrati sul giocare a calcio e divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell'Italia, dell'Inghilterra e degli arbitri. Disputare la finale nel loro stadio non ci spaventa".

SUL MALINTESO CON LO STEWARD - "Ci sono rimasto male per l'abbraccio dopo, è stata fredda. Fa parte del loro lavoro, sono ore a dare attenzione ai tifosi e può capitare. Se dovessi vederla nuovamente alla fine della partita l'abbraccio di nuovo".

SU MORATA - "Mi è dispiaciuto non vederlo in campo dall’inizio. In certe gare le persone a cui vuoi bene le vuoi in campo ma è una scelta tattica di Luis Enrique che ci ha creato delle difficoltà. Poi ha fatto il suo, ovvero ha segnato. I rigori poi li sbaglia solo chi li tira. Ha sempre dimostrato personalità e forza per superare tutto: ci siamo parlati a fine gara, non vedo l'ora di riabbracciarlo a Torino".

VERSO LA FINALE - "Faccio cose di routine. Guardo una serie, parlo al telefono con gli amici, con mia moglie, con i miei figli. Ho avuto la fortuna di vivere molte vigilie così in Champions, all'Europeo, in Confederations. Sono tranquillo, cercherò di trasmettere questo ai compagni. Tutti non vediamo l’ora di giocare questo evento. Vogliamo fare qualcosa di storico, una grande prestazione e poi vedremo quale sarà l’epilogo".